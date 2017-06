La Borsa di Tokyo chiude in calo: l'indice NIkkei a -0,99%

La Borsa di Tokyo ha chiuso la seduta in calo dello 0,99%, con l'indice Nikkei nuovamente sotto i 20mila punti a 19.979,90 a causa della progressiva rivalutazione dello yen in attesa del risultato elettorale di giovedì in Gran Bretagna. Sul mercato dei cambi lo yen si apprezza ai massimi in un mese e mezzo sul dollaro, riportandosi sotto quota 110, e a 124 sull'euro.