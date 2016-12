La Borsa di Tokyo chiude in calo: l'indice NIkkei a -0,82%

La Borsa di Tokyo termina in ribasso la prima seduta della settimana, appesantita dall'incertezza che ha fatto seguito all'esito del referendum in Italia, mentre l'euro è sceso ai minimi in 20 mesi sul dollaro. L'indice Nikkei ha messo a segno una perdita dello 0,82% a quota 18.274.99, cedendo 151 punti. Sui mercati valutari in Asia, al cambio con lo yen la moneta unica ha perso l'1,2% fino a scendere a 119,80.