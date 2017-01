La Borsa di Tokyo chiude in calo: indice Nikkei perde lo 0,79%

La Borsa di Tokyo termina la seduta in negativo dopo la chiusura mista degli indici azionari statunitensi che riflette l'incertezza degli investitori in Asia, in attesa dell'investitura negli Usa del presidente eletto Donald Trump. L'indice Nikkei cede lo 0,79% a quota 19.301,44, perdendo 152 punti. Sui mercati valutari lo yen si apprezza sul dollaro assestandosi a quota 115,50.