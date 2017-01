La Borsa di Tokyo apre in lieve ribasso: indice Nikkei a -0,23%

Apertura in lieve flessione per la Borsa di Tokyo, in una dinamica di scambi ridotti in concomitanza con le festività natalizie: l'indice Nikkei fa segnare una variazione negativa dello 0,23%, a quota 19.352,06 punti. Lo yen tratta a quota 117 nei confronti del dollaro ed è ancora stabile sull'euro, a un valore di 122,50.