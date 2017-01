La Borsa di New York apre poco mossa: Dow Jones a -0,08%

Wall Street apre con gli indici intorno alla parità: il Dow Jones perde lo 0,08% a 19.929,68 punti, il Nasdaq lo 0,05% a 5.474,29. Resta l'incertezza tra gli investitori, mentre il settore privato americano crea in dicembre 153mila posti di lavoro, dato inferiore alle attese degli analisti, che scommettevano su 175mila. Le quotazioni del petrolio salgono leggermente, con il barile che a New York tocca i 53,69 dollari, in rialzo dello 0,83%.