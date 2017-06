La Borsa di Milano chiude in rialzo: Ftse Mib +0,45%

Chiusura in rialzo per Piazza Affari sulla scia delle Borse europee. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in aumento dello 0,45% a 20.940,73 punti. Anche l'All Share ha guadagnato lo 0,45%, attestandosi a 23.171 punti. Segnano i migliori rialzi: Brembo +2,54%, Exor +2,49% e Azimut Holding +2,28%.