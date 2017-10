La Borsa di Milano chiude in positivo: Ftse Mib a +0,97%

Piazza Affari ha chiuso la giornata con gli indici in positivo: il Ftse Mib ha guadagnato lo 0,97% a 22.552 punti e il Ftse All Share lo 0,95% a quota 24.919. Alcune banche come Banco Bpm e Ubi Banca sono tra i titoli migliori, con rialzi vicini al 4%, mentre gli energetici Saipem e Tenaris perdono quota, con Leonardo e Luxottica.