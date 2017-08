La Borsa di Milano chiude in positivo: Ftse Mib a +0,57%

Piazza Affari chiude la giornata in rialzo, con il Ftse Mib a +0,57%, 21.478 punti e con il Ftse All Share a +0,51%, 23.704. Buona performance anche per le altre Borse europee, con Parigi a +0,83%, 5.216 punti, Londra a +0,55%, 7.430, Francoforte a +0,17%, 12.452.