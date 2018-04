La Borsa di Milano chiude in flessione: -0,30%

Piazza Affari chiude in lieve flessione (Ftse Mib -0,3%, Ftse All Share -0,33%), contenendo però le perdite scatenate nella giornata dalla guerra dei dazi tra Cina e Usa e da alcune prese di beneficio. Soffrono in particolare industriali e automotive. In calo la galassia Fiat (Cnh -3,44%, Exor -2,27%, Ferrari -1,55%, Fca -0,54%), giù Pirelli (-1,95%) e Brembo (-1,92%). Tra i rialzi, da segnalare Snam (+0,78%).