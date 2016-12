La Borsa di Milano apre in rialzo, Ftse Mib +0,48%

Piazza Affari apre la prima seduta settimanale in rialzo. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,48% a quota 16.269,75 punti; mente il Ftse Italia All-Share segna +0,46% a quota 17.922,41 punti. Apertura in deciso rialzo anche per le altre Borse europee: in avvio a Francoforte il Dax sale dello 0,74%, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,99% e a Londra l'indice Ftse100 segna un rialzo dello 0,92%.