La Borsa di Milano apre in recupero, primo Ftse Mib +0,37%

Partenza in recupero a Piazza Affari: l'indice Ftse Mib dopo i primi scambi mostra un progresso dello 0,37% mentre il Ftse all share avanza dello 0,32%. Avvio positivo anche per le borse europee: l'indice Eurostoxx 50 mostra un recupero dello 0,39%. Bene Parigi con l'indice Cac-40 in rialzo dello 0,44%, Francoforte avanza dello 0,28% e Madrid dello 0,33%. Tra i principali listini a Londra il Ftse 100 poco mosso con un frazionale rialzo dello 0,09%.