La Borsa crolla sotto il peso dei bancari: -1,81%. tracolla Mps che segna un -13,8%

Commissione Ue analizza piano Mps - E' in corso un confronto fra Mps e Commissione europea su alcune "criticità" rilevate da quest'ultima riguardo il Piano industriale della banca. E' quanto emerge dalla nota informativa diffusa dall'istituto senese. Il 13 ottobre, viene spiegato, tramite il ministero dell'Economia, la banca "ha informalmente inviato il nuovo Piano industriale alla Commissione Europea". Nella risposta, arrivata il 31 ottobre, la Commissione riepiloga "gli impegni assunti dalla Banca, su cui permangono alcune criticità, e si chiede di conoscere le modalità con cui la Banca intende assicurarne il rispetto". Al momento, viene aggiunto, non è escluso che alla fine del confronto "vengano formulate richieste aggiuntive rispetto a quanto indicato nel Nuovo Piano Industriale".



Dombrovskis: ricapitalizzazione in linea regole Ue - La ricapitalizzazione di Mps è "un esercizio intrapreso pienamente in linea con le regole Ue" in base a cui "qualsiasi ulteriore capitale deve essere raccolto sul mercato o da attori privati, e questo approccio è in corso di essere seguito" dall'Italia. Lo ha affermato il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis, aggiungendo che il processo di aumento del capitale di Mps "è condotto dalle autorità di supervisione, quindi nessun commento a questo stadio".



Si riducono a 10 i bond oggetto di conversione - Passano da 11 a 10 i bond subordinati oggetto di conversione da parte di Mps. La banca senese ha comunicato infatti che il titolo "?699.999.999,52 Noncumulative Floating Rate Guaranteed Convertible FRESH Preferred Securities" è stato escluso dall'offerta volontaria di conversione in quanto non è stato raggiunto il consenso del 50% del valore nominale in circolazione. L'esclusione del bond non modifica sostanzialmente l'entità dell'operazione di conversione, in quanto l'ammontare in circolazione del bond era di soli 28,6 milioni su un totale di circa 4,3 miliardi di euro.



Resta invece in stand-by, fino al raggiungimento del quorum del 50%, l'avvio del periodo di adesione alla conversione per il titolo "220.000 Noncumulative Floating Rate Guaranteed Trust Preferred Securities". Il termine per raggiungere il quorum è fissato alle 13 di oggi. Il controvalore in circolazione ammonta a 106 milioni di euro.