La Borsa crolla,raffica sospensioni

Non si arresta l'ondata ribassista in Borsa con il Ftse Mib che, in una manciata di minuti, oltrepassa la soglia del -3% e cede il 3,3% a 18.226 punti. Ad incidere sul listino di Piazza Affari è sempre il credito, dopo l'accordo sulla bad bank light e il lavoro in atto per il risiko tra gli istituti di credito. Sospese ancora Mps, Ubi a cui si aggiunge Banco Popolare. Bpm perde il 6,97%, Bper il 5,48%, Unicredit il 6,79% e Intesa il 4,83%.