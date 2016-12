La Borsa continua a correre, Piazza Affari apre a +1,09%

Piazza Affari apre ancora in deciso rialzo dopo il +4% portato a casa martedì. Il Ftse Mib guadagna l'1,09% a quota 17.951,6 punti. Mps non riesce a fare prezzo in Borsa in un primo momento poi entra agli scambi e sale subito a +10% a 20,88 euro. Sulla banca senese, qualora l'aumento non andasse a buon fine, sarebbe pronto l'intervento dello Stato.