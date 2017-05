La Borsa chiude in rosso a -2,3%, affonda il titolo di Fca: -4,59%

Piazza Affari chiude in netto ribasso, con il Ftse Mib che cede il 2,31% a 21.238 punti e il Ftse All Share che perde il 2,36%. Profondo rosso per Fca, che lascia sul terreno il 4,59% dopo l'annuncio della procedura d'infrazione Ue contro l'Italia per via delle emissioni della 500X. Ancora peggio fa Buzzi, che finisce la giornata a -6%. Stm perde il 4% e le vendite puninscono anche le banche, con Ubm a -5%, Unicredit a -4%, Intesa Sanpaolo a -1,45%.