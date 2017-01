La Borsa chiude in rosso: -3%

La Borsa di Milano apre il 2016 con una giornata di forti perdite: il Ftse Mib chiude in ribasso del 3,17% e il Ftse All Share del 3,01%. Ancora peggio fa Francoforte, che lascia sul terreno il 4,43%. A pesare, oltre al tonfo dei listini asiatici, anche i dati macro Usa. Il titolo Ferrari, al debutto a Piazza Affari, tiene e chiude in linea con il prezzo di apertura.