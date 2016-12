La Borsa chiude in rosso: -1,6%

La Borsa di Milano chiude in netta flessione, con il Ftse Mib che perde l'1,61% a 18.165 punti e il Ftse All Share a -1,49% a quota 19.818. Male anche le altre piazze principali europee, con Londra che finisce a -1,49% e Parigi a -2,1%. Tra i titoli in controtendenza, a Piazza Affari si segnalano quelli dell'energia: Snam e Terna guadagnano oltre l'1%, Enel fa +0,5%.