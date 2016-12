La Borsa chiude in rosso: -1,15%

Soffrono le Borse europee, pur riducendo le perdite in chiusura, in un'altra giornata in cui il nodo Grecia è all'ordine del giorno. Il Ftse Mib perde l'1,15% a 23.336 punti e il Ftse All Share l'1,05% a 24.936. Mentre si attende ancora l'accordo su Atene, a dare qualche segnale positivo ai mercati è stato l'appello dell'Fmi alla Federal Reserve perché si aspetti un altro anno prima di alzare il costo del denaro.