La Borsa chiude in rosso: -1,02%

Indici in frenata a Piazza Affari, che perde quota con gli altri mercati europei, in attesa delle decisioni della Federal Reserve, che sui tassi d'interesse si pronuncerà la prossima settimana. Il Ftse Mib perde l'1,02% a 21.901 punti, il Ftse All Share lo 0,69% a 23.579. La maglia nera va a Tenaris, che ha lasciato sul terreno il 4% scivolando a 11,2 euro. Male anche Moncler (-3,2%) e Monte dei Paschi (-3,2%).