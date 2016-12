La Borsa chiude in ribasso: male Unicredit, riprende quota Generali

Piazza Affari ha chiuso la giornata in negativo, con il Ftse Mib a -0,37% a 17.909 punti e il Ftse All Share a -0,37% a 19.649. Tra le banche, dove prevalgono le vendite, soffrono soprattutto Unicredit (-4,5%), Monte Paschi (-1,95%), Banco Popolare (-3%), Popolare di Milano (-2%). In controtendenza Generali, che corre a +1,89% dopo la promozione da neutral a buy da parte degli analisti Ubs sulla compagnia.