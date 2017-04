La Borsa chiude in ribasso: Ftse Mib -1,67%, Ftse All Share -1,53%

Chiusura in netto ribasso per la Borsa di Milano, sulla scia dei listini europei. L'indice Ftse Mib termina gli scambi lasciando sul campo l'1,67% a 19.442,71 punti mentre l'All Share l'1,53% a 21.548 punti. Pesano le tensioni geopolitiche in Corea, l'attesa per le presidenziali francesi in programma il prossimo week end e l'annuncio, arrivato proprio in mattinata dal premier Theresa May, delle elezioni che si terranno in Gran Bretagna.