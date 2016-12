La Borsa chiude in rialzo: +1,19%

Piazza Affari chiude in rialzo a Piazza Affari, con il Ftse Mib a +1,19% a 21.395 punti e il Ftse All Share a +1,09% a 22.951. Spicca lo sprint di Saipem, spinta al rialzo dagli analisti di Banca Akros, in linea con gli altri titoli del settore, a cominciare dalla controllante Eni. Il titolo ha guadagnato oltre il 6%, quello del Cane a sei zampe oltre il 2%. Occhi sul maxiaumento di capitale, su cui sarebbe già al lavoro un pool di banche.