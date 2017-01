Terza seduta consecutiva di rialzo a Piazza Affari, dove il Ftse Mib chiude in progresso dello 0,88% a 19.434 punti e il Ftse All Share guadagna lo 0,87% a quota 20.531. A far rialzare la testa ai titoli sono stati i buoni dati macro provenienti dall'Europa e dagli Usa. Anche le altre piazze finanziarie riescono a risalire, con Francoforte a +1,2%, Parigi a +1,28%, Madrid a +0,82%. Più cauta Londra, che guadagna lo 0,3%.