La Borsa chiude a +1,4%, acquisti a raffica su Mediaset: +23%

Il Cda di Mediaset delibera l'esposto all'AgCom - Il Cda di Mediaset ha deliberato la presentazione di un esposto all'AgCom in cui segnala l'illegittimità della condotta posta in essere da Vivendi "in violazione della disciplina di settore". Lo annuncia una nota. "In particolare", spiega la società, "dell'art. 43 comma 11 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, nonché il possibile ostacolo alle strategie di sviluppo di Mediaset in ragione del collegamento incrociato con Telecom Italia".



E Vivendi sale al 25,75% del capitale - I francesi di Vivendi comunicano intanto di aver aumentato la loro quota in Mediaset arrivando al 25,75% del capitale, con il 26,77% dei diritti di voto.



Pier Silvio Berlusconi: "Noi siamo qui, la famiglia non arretra" - "Io, mio padre e la mia famiglia non arretriamo di un passo. Noi siamo qui e qui rimaniamo". A parlare è Pier Silvio Berlusconi, ad di Mediaset, che durante il consueto brindisi natalizio ha rassicurato i dipendenti e parlato così ai dirigenti. Berlusconi lo ha ripetuto tre volte e la risposta è stata un grande applauso.