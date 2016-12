La Borsa chiude a +1,06%: sopra 16mila punti prima volta dopo Brexit

La Borsa di Milano chiude in netto rialzo, con il Ftse Mib che guadagna l'1,06% a 16.969 punti e il Ftse All Share a +1,01% a 18.631. L'indice principale del Ftse Mib torna dunque a superare quota 16.900 punti, per la prima volta dal dopo Brexit. Il 23 giugno, giorno del referendum in Gran Bretagna, Piazza Affari aveva chiuso a 17.966 punti, per poi precipitare il giorno dopo, in seguito all'esito del voto, a 15.723.