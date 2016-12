La birra Peroni parla giapponese

La birra Peroni diventa giapponese attraverso l'acquisizione del gigante nipponico delle bionde, Asahi Group Holdings. Anheuser-Busch InBev NV ha accettato l'offerta di acquisto del marchio romano e Grolsch per 2,55 miliardi di euro, subordinato al completamento dell'acquisto di SABMiller. Le aziende avevano annunciato il 10 febbraio che Asahi aveva formulato un'offerta vincolante. L'operazione dovrebbe concludersi nella seconda metà del 2016.

I termini dell'acquisizione non sono stati resi noti, ma AB InBev a febbraio aveva dichiarato che Asahi avrebbe offerto 2,55 miliardi di euro per entrambi i marchi, Peroni e Grolsch. "La transazione - spiega Asahi in una nota - si completerà a condizione del completamento dell'acqusizione di SABMiller da parte di AB InBev".