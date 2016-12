La Bce si muove contro il riciclaggio: presto potrebbe uscire di scena la banconota da 500 euro

L'odierno Consiglio direttivo della Bce potrebbe decidere le sorti della banconota da 500 euro. Anche se il taglio è poco diffuso - rappresenta solo il 3% degli scambi in euro - il bigliettone noto con il soprannome di "Bin Laden" circola per un valore complessivo di 300 miliardi. Da tempo il maxi formato viene guardato con crescenti sospetti e ritenuto strumento utilizzato soprattutto per pagamenti illeciti, riciclaggio o perfino finanziamento al terrorismo. Per questo da tempo è stato ipotizzata prima l'abolizione, poi una più morbida sospensione della stampa della banconota da 500 euro, lasciando in circolazione fino a esaurimento, i pezzi già esistenti. Il presidente della Banca centrale europea Mario Draghi ha più volte espresso i propri timori su questo strumento economico: "È sempre più strumento per attività illegali".