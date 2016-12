La Bce lascia invariati i tassi d'interesse. Draghi: "Economia euro solida ma rischi al ribasso"

"Tassi a livello attuale o inferiore a lungo" - Il Consiglio direttivo della Bce, si legge sempre nel comunicato dell'istituto, "continua ad attendersi che i tassi di interesse di riferimento si mantengano su un livello pari o inferiore a quello attuale per un prolungato periodo di tempo e ben oltre l'orizzonte degli acquisti netti di attività".



"Qe fino a marzo 2017 o oltre se necessario" - La Bce ribadisce inoltre che porterà avanti il piano di acquisti "Quantitative easing" fino al marzo 2017 o oltre se necessario". L'istituto ha affermato di mantenere gli acquisti di asset al ritmo di 80 miliardi di euro al mese.



"Rischi al ribasso" - Draghi ribadisce il rischio che l'economia dell'area euro possa peggiorare. "Non abbiamo discusso" dell'estensione del programma di acquisti, spiega poi il presidente della Bce Mario Draghi al termine del consiglio ricordando come il consiglio dei governatori della Bce abbia dato incarico ai comitati "di valutare le opzioni per assicurare una corretta attuazione del nostro programma di acquisto".



"Credito ora va a imprese, azione Bce funziona" - Le indagini mostrano come "il credito stia raggiungendo le imprese non finanziarie e la nostra politica è stata molto effettiva", ha ricordato il presidente della Bce. "Il credito sta crescendo costantemente dal 2014 e la trasmissione della politica monetaria non ha mai funzionato meglio di oggi".