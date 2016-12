La Bce a Mps: "Giù i crediti deteriorati"; Siena risponde: "Le richieste sono in linea con i target della banca"

Il titolo è subito crollato intorno all'8% a Piazza Affari dopo la diffusione delle voci sulla richiesta dell'Eurotower che, secondo quanto ha scritto Repubblica, era arrivata sul tavolo dei vertici della banca alla vigilia del referendum sulla Brexit. A metà mattinata la nota di Siena: "Le richieste della Bce di rispettare alcuni requisiti sui crediti deteriorati sono in linea col programma approvato da Mps e sottoposto alla stessa vigilanza europea per aumentare l'importo delle dismissioni di non performing loans previsto nel piano 2016/2018".



Secondo quanto si legge nella bozza di decisione della Bce, Mps potrà presentare le sue argomentazioni entro l'8 luglio. Si pone poi la scadenza del 3 ottobre perché la banca fornisca un piano per definire quali misure possano essere adottate allo scopo di ridurre il rapporto tra il totale dei non performing loans e il totale dei crediti al 20% nel 2018.



Dopo la nota diffusa da Siena il titolo, che era tornato agli scambi dopo una sospensione, è finito di nuovo in asta di volatilità.



