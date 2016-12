La banda larga stimola la crescita economica

Il governo intende garantire a tutti i cittadini una connessione Internet ad almeno 30 Mbps (banda larga ad alta velocità) e assicurare all'85% della popolazione la banda ultra-larga (100 Mbps) entro il 2020, colmando il gap che divide l'Italia dal resto dei suoi partner europei.



Secondo il Digital Economy and Society Index 2016 (DESI) – ovvero l'indice che valuta lo stato di avanzamento dei Paesi dell'UE verso un'economia e una società digitali attraverso cinque indicatori (connettività, capitale umano, utilizzo di internet, integrazione della tecnologia digitale e servizi pubblici digitali) – l'Italia è agli ultimi posti delle graduatorie che classificano i 28 membri dell'Unione europea in base alla diffusione sul proprio territorio della banda larga ad alta velocità e della banda ultra-larga. Un ritardo che probabilmente non è più sostenibile.



Alcuni studi, che hanno provato a quantificarne l'impatto economico, sostengono che una maggiore diffusione della banda larga garantisce enormi benefici. Un dossier della Ericsson, condotto in collaborazione con Arthur D. Little e la Chalmers University of Technology e che ha preso in esame trentatré Paesi dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economico (OCSE), stima che il raddoppio della velocità di connessione a banda larga genera un aumento del Prodotto interno lordo (PIL) dello 0,3%, pari a 126 miliardi di dollari.



Inoltre, sempre secondo le stime della Ericsson e di Little, ogni aumento del 10% del tasso di penetrazione della banda larga garantisce una crescita aggiuntiva del PIL dell’1% e consente la creazione di ottanta nuovi posti di lavoro.