La Banca del Giappone annuncia espansione della politica monetaria

La Boj, Banca del Giappone, ha annunciato un'espansione della propria politica monetaria tramite un raddoppio dell'acquisto di fondi comuni sul mercato per un valore di 6mila miliardi di yen, pari a 52 miliardi di euro, su base annuale. L'istituto guidato da Haruhiko Kuroda ha inoltre ridotto le stime di crescita per l'anno fiscale 2016 all'1% dal +1,2% e ha lasciato invariate le stime sull'inflazione per l'anno fiscale 2017 all'1,7%.