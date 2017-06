L’Unione europea è il primo esportatore di veicoli del mondo

Un’ottima notizia vista l’importanza dell’industria automobilistica per l’intera economia dell’Unione europea. Secondo l’International trade motor vehicles dell’Eurostat le vendite di veicoli verso le aree al di fuori dell’Unione europea valgono l’11% del valore totale dell’export e solo il 4,5% dell’import.



Dei 192 miliardi di euro di valore dell’export Ue, gran parte risulta derivare dalla Germania che, con una quota sul totale delle esportazioni pari al 53%, nel 2016 ha esportato veicoli per 102 miliardi di euro. A seguire troviamo il Regno Unito con 24 miliardi di euro e una quota del 13%.



L’Italia, nonostante una quota non poi così ampia – il 6% dell’export totale europeo – occupa il terzo posto, esportando nel corso dello scorso anno veicoli per un valore di circa 12 miliardi di euro. Una cifra, quest’ultima, in calo rispetto ai 12,121 miliardi del 2015, ma in netta crescita rispetto alla media dei 9,4 miliardi di euro del biennio precedente (2013 - 2014).



Tornando al quadro europeo, dalle tabelle dell’Eurostat emerge come ancora oggi il primo mercato di destinazione per i veicoli Ue siano gli Stati Uniti che, il 25% (20% nel 2013), si piazzano avanti a Cina , con il 16%, Turchia, con il 7% e Svizzera, con il 5%. Interessante notare come il valore dell’export verso questi soli quattro Paesi sia superiore al valore dell’export verso tutto il resto del mondo.