L'Ue dà il via libera alla fusione tra Dow Chemical e DuPont

L'Unione Europea ha dato il via libera alla fusione tra Dow Chemical e DuPont con la creazione di un gigante da 140 miliardi di dollari. Una volta completata la fusione, il progetto prevede la separazione in tre società specializzate rispettivamente in agricoltura, scienza dei materiali e produzione e vendita di prodotti speciali. Secondo l'Ue, inoltre, DuPont venderà il suo business sui pesticidi e le aree di ricerca e sviluppo.