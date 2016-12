L'Ue boccia le proposte della Grecia: "Ora la palla è nel campo di Atene"

L'Europa ha bocciato le ultime proposte di Atene relative al rientro del debito greco. Il commissario Ue per gli Affari economici Pierre Moscovici ha infatti informato il presidente Jean-Claude Juncker che le ultime proposte greche non riflettono gli scambi avuti con Tsipras nei giorni scorsi. "Per questa spinta finale ai negoziati - ha spiegato il portavoce di Juncker - la palla è nel campo della Grecia".