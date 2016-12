L'UE boccia la manovra spagnola: "Non rispetta il Patto di Stabilità"

La Commissione Ue ha rinviato al governo spagnolo la bozza della Legge di Stabilità che aveva presentato a Bruxelles , in anticipo sulla scadenza a causa delle elezioni. Per la Commissione c'è il rischio che Madrid non rispetti il Patto di Stabilità sia per il 2015 sia per il 2016. Si chiede quindi alle autorità spagnole di apportare le necessarie modifiche e sottomettere una nuova bozza il prima possibile.

Il deficit spagnolo, per la Commissione Europea, rischia di scendere a 4,5% quest'anno e a 3,5% l'anno prossimo "non raggiungendo l'obiettivo di riduzione fissato". Dal 2009 Madrid è sotto procedura per deficit eccessivo ed era stato concordato con Bruxelles di scendere sotto il 3% entro il 2016. Pierre Moscovici, commissario agli affari economici, spiega che l'Ue si aspetta una nuova bozza di legge non appena il nuovo Governo si sarà insediato.



Le previsioni della Commissione sono state realizzate 'ad hoc' per la Spagna, visto che le prossime stime economiche saranno pubblicate per tutti il 5 novembre. Bruxelles spiega che le proiezioni di crescita 2015 non sono molto distanti (3,1% quelle Ue e 3,3% le spagnole), ma la Spagna si basa su uno scenario macroeconomico "ottimistico" per il prossimo anno. L'aggiustamento strutturale si ferma allo 0,2%, sia nel 2015 che nel 2016, "ben al di sotto di quanto richiesto dalle raccomandazioni". E non sono adeguatamente dettagliate le misure per tagliare la spesa, che giocano un ruolo importante nei risparmi pianificati dal Governo.