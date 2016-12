L'Ue boccia il taglio tasse sulla casa: "E' contro le nostre raccomandazioni"

La proposta del governo italiano di ridurre le tasse sulla casa è contraria alle raccomandazioni dell' Ue . Lo fanno notare fonti europee, sottolineando: "Abbiamo letto i recenti annunci sulle tasse in Italia, ma non avendo dettagli sui piani non possiamo fare commenti". E aggiungono: "E' però ben noto che il Consiglio europeo abbia raccomandato all'Italia di spostare sugli immobili e sui consumi il carico fiscale che grava su lavoro e capitali".

L'attenzione delle fonti europee interpellate si sposta poi sulla flessibilità: sotto forma di riduzione da 0,5% a 0,1% dell'aggiustamento, è già stata concessa all'Italia la primavera scorsa in cambio delle riforme. "L'Italia - viene detto - ha già fatto progressi nelle riforme ma ora è essenziale che non si perda lo slancio nella messa in atto: è fattore chiave per esaltare il potenziale di crescita dell'Italia".

Il progetto di finanziaria del governo italiano per il 2016, secondo le norme previste dal '2-pack' ed applicate per la prima volta nell'autunno 2014, dovrà essere sottoposto alla Commissione entro il 15 ottobre. L'esecutivo, come previsto dall' art. 7 della legislazione sulla governance dei paesi dell'Eurozona, deve poi esprimere la sua opinione al più presto possibile.

"Naturalmente - spiegano ancora le fonti Ue - ci aspettiamo che l'Italia rispetterà tutte le raccomandazioni del Consiglio (che formalmente le emana, su indicazione della Commissione, ndr), comprese quelle sulla politica tributaria".



L'attacco di Gozi: "Fonti affrontino dramma migranti" - "Le fonti anonime di Bruxelles forse dovrebbero con maggiore impegno affrontare il dramma delle morti nel Mediterraneo e dei treni carichi di migranti". Lo ha detto Sandro Gozi, sottosegretario agli Affari e alle Politiche europee, dopo che l'Ue ha bocciato il taglio delle tasse sulla casa promesso dal premier Renzi. "Il governo è impegnato in una profonda operazione di riforma e di innovazione del Paese", ha aggiunto.