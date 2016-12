L'Ue apre all'Italia: "Ok a flessibilità per migranti e terremoto"

La Commissione europea apre all'Italia sulla flessibilità per le spese legate alla crisi dei rifugiati e al terremoto. "Si tratta di flessibilità precise, limitate e chiaramente spiegate, come quelle richieste da un Paese che soffre di attacchi terroristici", sottolinea il commissario Ue agli Affari economici Pierre Moscovici. "Ho fiducia che l'Italia, come sempre, se la caverà", aggiunge riferendosi alle sfide di bilancio e del sistema bancario.

''Abbiamo detto chiaramente - prosegue Moscovici - cosa e' la flessibilità nel gennaio 2015. Dobbiamo incoraggiare i paesi che creano molti investimenti, lo abbiamo fatto con l'Italia".



"Aiutare i Paesi che portano avanti riforme strutturali affinché possano avere più tempo, lo abbiamo fatto con l'Italia. Abbiamo detto che saremmo pronti a considerare spese per la crisi di rifugiati o un terremoto o un Paese che soffre attacchi terroristici come il Belgio. Si tratta di flessibilità precise, limitate e chiaramente spiegate. In generale un Paese deve rispettare i criteri e ridurre il debito, è il principale problema di Italia e Belgio''.



Con l'Italia ''stiamo discutendo sulle banche, stiamo discutendo sulla situazione di bilancio". Il commissario agli Affari economici ha infine segnalato la "minaccia populista" che attualmente c'è in Italia. E ha aggiunto che proprio per questo "sosteniamo gli sforzi di Renzi affinché sia un partner forte nella Ue".