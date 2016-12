L'orologeria punta sull'aeronautica: Hamilton decolla con Air Zermatt

17:07 - La passione del mondo dell'orologeria per l'aeronautica non è certo una novità. Non sorprende, quindi, che l'ultimo nato in casa Hamilton, il Khaki Takeoff Auto Chrono Air Zermatt Limited Edition, svolga simultaneamente il ruolo di orologio da polso e da cabina di pilotaggio, diventando concretamente parte di un elicottero o di un aereo. L'orologio, che celebra i 150 anni dalla prima scalata sul Cervino, sarà prodotto in soli 60 esemplari: su ognuno di essi sarà inciso il nome di una delle vette alpine superiori a 4000 metri visibili da Zermatt.

Il progetto nasce dall'ormai consolidata collaborazione con la società svizzera di soccorso e trasporto aereo, Air Zermatt. "L'aviazione è davvero una grande passione per noi - spiega Sylvain Dolla, Ceo di Hamilton -. E' un mondo pieno di persone che ci ispirano e di professionisti che nella loro attività hanno bisogno della massima precisione. E' per questo che amiamo lavorare con i piloti dal 1910".



Dettagli rossi, in omaggio ad Air Zermatt, e una riserva di carica di 60 ore per garantire operazioni prolungate in volo, il Khaki Takeoff reinterpreta in chiave moderna l'orologio da volo prodotto da Hamilton durante la seconda guerra mondiale. "Per chi si trova al comando di un elicottero gli strumenti importanti sono due - sottolinea Thomas Pfanmatter, pilota di Air Zermatt -, una penna per scrivere tutte le informazioni necessarie e un orologio per cronometrare tutti i tempi di volo: è fondamentale che quest'ultimo sia chiaro e semplice da vedere".

Ma il Khaki Takeoff in edizione limitata non è l'unica novità della collezione 2015 di Hamilton. Tra i modelli più attesi c'è il nuovo Ventura, l'orologio indossato da Elvis Presley, reinterpretato oggi con un innovativo vetro curvato.



Ospite della presentazione, ai piedi del Cervino, anche il pilota acrobatico e Brand Ambassador di Hamilton, Nicolas Ivanoff. Reduce da due vittorie alla Red Bull Air Race 2014, Ivanoff è pronto a partire per Abu Dhabi, dove a metà febbraio correrà la prima gara della stagione 2015. "Spero che quest'anno cominci bene come si è chiuso il 2014 e che tutta la stagione sia altrettanto buona - commenta Ivanoff -. Non abbiamo avuto il tempo di apportare molte modifiche all'aereo, la prima gara sarà un po' una sorpresa".