L'occupazione dopo il ciclo di studi, quanto conta la laurea?

La laurea è solo un pezzo di carta? Ovviamente no, ma condizioni lavorative avverse e stipendi non troppo elevati nonostante una migliore preparazione hanno spesso creato confusione. Con il rischio, talvolta, di rendere superfluo o poco appetibile agli occhi di tanti giovani un percorso di studi più approfondito.

Il tema è interessante, molto più alla luce degli ultimi dati Istat che evidenziano una lieve discesa del tasso di disoccupazione nel mese di aprile al 12,4%, -0,2 punti percentuali su marzo. La laurea – è quanto avviene in diversi paesi – spesso corrisponde al primo step necessario per trovare un'occupazione. Ciò è vero anche in Italia, sebbene in quantità ridotte.