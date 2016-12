L’Italia sorpassa la Francia e torna ad essere il primo produttore di vino al mondo

Secondo i dati, elaborati dalla Coldiretti, il nostro Paese dovrebbe chiudere l'anno con 48,9 milioni di ettolitri di vino prodotto, oltre due milioni di ettolitri in più rispetto ai 46,6 della Francia. La Spagna, invece, chiuderà l'anno con una produzione stimata di circa 36,6 milioni di ettolitri.



A favorire la vendemmia italiana del 2015, tra le migliori della storia (sia per qualità che per quantità spiega l'Associazione di categoria) dopo un 2014 deludente, sono state soprattutto le condizioni climatiche. Al contrario, la Francia ha subìto il caldo eccessivo perdendo il 25% della produzione della Beaujolais e l'11% nella zona della Bourgogne.



L'Italia, grazie all'ottima annata, torna quindi anche a ritagliarsi un'ampia fetta del mercato producendo il 28% del vino europeo.



Le ottime performance produttive trovano una buona risposta anche dall'export del settore, cresciuto, secondo l'Istat, del 6% in valore nei primi cinque mesi del 2015 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.



Nell'arco del primo semestre, stando ai dati della Commissione europea, il nostro è stato anche il primo Paese esportatore in Europa per vini Doc e Docg, rispettivamente con 3,7 milioni e 3,3 milioni di ettolitri venduti nell'Unione europea e nell'are extra-Ue.



Insomma, una serie di buoni risultati per un settore che in Italia svolge un ruolo chiave, generando un fatturato di 9,5 miliardi di euro, solo dalla vendita di vino, e garantendo circa 1,25 milioni di posti di lavoro.