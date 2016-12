L’Italia che innova passa anche per la green economy

14:59 - Ormai dovrebbe esser chiaro: uno dei concetti chiave che sono alla base della crescita e dell’occupazione è l’innovazione. Meglio ancora se indirizzata a migliorare l’ambiente che ci circonda. Ecco, quindi, che la parola d’ordine diventa “green”. L’importanza di investire nella green economy è proprio lì, in quei 101 miliardi di euro di valore aggiunto (oltre il 10% dell’economia nazionale) e in quei tre milioni di lavoratori investiti da questo nuovo modo di fare impresa.

Tra il 2008 e oggi, secondo il Rapporto GreenItaly 2014 (di Unioncamere e Fondazione Symbola) le aziende italiane dell’industria e dei servizi che hanno innovato investendo in tecnologie “verdi” sono oltre 341 mila, il 22% del totale che diventa 33% se si guarda solo all’industria manifatturiera. Investimenti che sembrano ripagare, tanto che mentre la media italiana delle imprese che hanno visto crescere il proprio fatturato nel 2013 si ferma al 12,6%, quella delle imprese green arriva quasi al 19% (18,8%). Le cose vanno ancora meglio se si guardano i risultati delle imprese manifatturiere investitrici e non. Tra quelle che hanno puntato sull’economia a basso impatto ambientale il 25,8% ha riscontrato un aumento del proprio fatturato, ben più bassa la quota di quelle che hanno deciso di non investire in innovazioni di questo tipo. Il dato in questo caso si ferma, infatti, al 17,5%. Altra nota a favore delle imprese che hanno fatto innovazione "verde" è quella che vede il 44% di esse esportare stabilmente all’estero. Solo il 24% di quelle che non hanno investito in tecnologie a basso impatto ambientale esporta regolarmente.

La green economy non significa però solo ricchezza ma anche opportunità di lavoro. Oggi gli occupati nel settore verde sono oltre tre milioni e altri 234 mila (il 61% della domanda di lavoro) arriveranno nel corso del 2014. Nel 2013, il 36% delle assunzioni delle imprese green ha riguardato under 30 (contro il 30% delle imprese classiche). Il 52% delle assunzioni ha visto la stipula di contratti a tempo indeterminato, contro il 40,5% delle imprese tradizionali.

I nuovi imprenditori cominciano a rendersi conto dei vantaggi dell’investire green, tanto che nel primo semestre del 2014 hanno deciso di farlo quasi 33.500 start-up, ovvero il 37,1% di tutte le aziende nate nei primi sei mesi del 2014. Un’ottima notizia per l’impatto ambientale italiano. Oggi l’Italia è una delle economie europee a minore intensità di carbonio: si parla di 104 tonnellate emesse ogni milione di euro prodotto dalla nostra economia. In Spagna le tonnellate di anidride carbonica prodotta ogni milione di euro sono 110, nel Regno Unito 130 e in Germania 143.

Anche i consumatori finali sembrano sempre più convinti dei vantaggi della green economy. Un sondaggio Swg ha rilevato che il 78% degli italiani è disposto a spendere di più per servizi o prodotti ecosostenibili. E ciò nonostante la crisi economica. Non solo, mentre in passato gran parte della popolazione era convinta che si trattasse di una moda di passaggio, oggi quasi quattro persone su cinque si sono convinte che si tratti di una strategia diversa di fare impresa.