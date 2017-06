L'Istat rivede al rialzo la crescita del Pil: +1,2% annuo, ai massimi dal 2010

Le prime indicazioni dell'Istituto, diffuse a metà maggio, davano il Prodotto interno lordo a +0,2% a livello congiunturale e a +0,8% in termini tendenziali. La revisione, a sorpresa, è dovuta, spiegano dall'Istat, all'integrazione nei dati della buona performance dei servizi.



Nel primo trimestre si è registrata una crescita dello 0,5% dei consumi finali nazionali e un calo dello 0,8% gli investimenti fissi lordi, rileva poi l'Istat che su base annua segna aumenti per entrambi (1,2% per i primi e +2,3% per i secondi). A livello congiunturale, l'Istituto analizzata l'andamento della spesa delle famiglie sul territorio nazionale, sottolineando che gli acquisti di beni durevoli sono aumentati dell'1,8%.



L'Italia resta comunque indietro rispetto alla media dell'Eurozona: il Pil è aumentato dello 0,5% rispetto al trimestre precedente e dello 1,7% rispetto allo stesso trimestre del 2016. Nel primo trimestre, il Pil è aumentato in termini congiunturali dello 0,6% in Germania, dello 0,4% in Francia, dello 0,3% negli Stati Uniti e dello 0,2% nel Regno Unito. In termini tendenziali, si è registrato un aumento del 2,9% in Germania, del 2% negli Stati Uniti e nel Regno Unito e dell'1% in Francia.