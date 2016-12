L'Inps propone il reddito minino per i disoccupati tra i 55 e i 65 anni

14:29 - L'Inps presenterà a giugno una proposta per introdurre "un reddito minimo garantito per le persone tra i 55 e 65 anni". Ad annunciarlo è il presidente dell'ente, Tito Boeri. "Non credo - spiega - che dare loro un trasferimento, che sarà basso, li esponga al rischio di non mettersi in cerca di un lavoro". Boeri ha anche rivendicato "il diritto di fare proposte. Non è certo un modo di violare le regole della democrazia, come qualcuno ha sostenuto".

Continua poi Boeri: "Non credo che dare loro un trasferimento, che sarà basso li esponga al rischio di non mettersi in cerca di un lavoro". Si tratta di persone che "difficilmente trovano un nuovo impiego (solo il 10%)".



Pronto un pacchetto di proposte - "Rivendico il diritto di poter fare delle proposte. Non è certamente un modo di violare le regole della democrazia, come qualcuno ha sostenuto". Così il presidente dell'Inps, Tito Boeri, interviene in merito al pacchetto di proposte che - assicura - l'istituto presenterà a "governo e parlamento entro giugno". Per Boeri, "un ente come l'Inps ha conoscenze e competenze che può mettere a servizio del Paese. Inoltre abbiamo dati importanti che ci permettono di valutare meglio di altri le politiche fatte sin qui in Italia".



Le pensioni pagate il 1° del mese - Boeri annuncia anche l'accordo con le banche per il pagamento di tutte le pensioni il primo del mese: "Aspettiamo il decreto del governo che mi auguro venga varato il prima possibile". Il presidente Inps sottolinea poi che "è a costo zero per le banche e per lo Stato, mentre c'è un grande vantaggio per i pensionati".

E' una proposta che ti soddisfa? Di' la tua Per poter commentare occorre essere registrati ed effettuare il login