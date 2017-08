L'Inps: "Gli immigrati regalano un punto di Pil in contributi"

L'Inps ha calcolato "che sin qui gli immigrati ci hanno regalato circa un punto di Pil di contributi sociali a fronte dei quali non sono state loro erogate pensioni". A dirlo è il presidente dell'istituto di previdenza, Tito Boeri, in un'audizione alla commissione parlamentare d'inchiesta sull'accoglienza dei migranti. Per Boeri "gli immigrati regolari versano ogni anno 8 miliardi di contributi sociali e ne ricevono 3".