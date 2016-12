L'industria chimica italiana chiuderà in crescita il 2015

Secondo Federchimica, la Federazione Nazionale dell'Industria Chimica, il settore – grazie all'innovazione, alla specializzazione, l'internazionalizzazione e al rafforzamento delle attività più avanzate e di qualità delle sue imprese – dovrebbe chiudere il 2015 in crescita dell'1,5% in più rispetto all'anno precedente. Una volta confermata, si tratterà di una buona notizia per un comparto che, stando ai dati contenuti nel rapporto l'Industria chimica in Italia di Federchimica, rappresenta circa il 6% dell'intero fatturato dell'industria manifatturiera nazionale ed è il quarto esportatore italiano dopo meccanica, metallurgia ed alimentare.