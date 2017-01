L'indice di fiducia degli italiani si attesta a quota 47

L'indice di fiducia degli italiani, nel terzo trimestre del 2014, si mantiene a quota 47, in diminuzione di 4 punti rispetto all'estate, ma stabile se confrontato con i dati registrati nello stesso periodo dello scorso anno. Sono questi i risultati emersi da una ricerca condotta dalla Nielsen su un campione di 30 mila individui in 60 Paesi del mondo.

La ricerca "Global Consumer Confidence", condotta tra agosto e settembre, ha evidenziato che, a livello globale, l'indice medio rimane stazionario, pari a 98. Un dato che testimonia un cauto ottimismo ma che è ancora al di sotto dei numeri registrati in Nord America e nell'area asiatica. Dall'indagine è emerso anche che in Italia risulta in crescita la capacità di controllo della spesa. Ad oggi, il 76% degli italiani riesce a risparmiare a fine mese.