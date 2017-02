L'indagine Eurostat: così i consumi delle famiglie per settore

Sebbene riferiti al 2015, i dati Eurostat sugli standard di consumo delle famiglie per settore rivelano le differenti abitudini nel Vecchio continente. L'Italia risulta così seconda solo all'Estonia per spesa in abbigliamento (il 6,3% della spesa complessiva media contro il 5% nell'Unione europea, la Germania è molto indietro con il 4,8%) e siamo ai primi posti anche per le spese per il mantenimento dell'auto, considerando benzina – su livelli tra i più alti in Europa – ed eventuali riparazioni (il 7,5% contro il 6,5% della media Ue).



La spesa supera quella media anche per quanto riguarda bar e ristoranti (il 7,6% contro il 6,8% in Ue), ma è distanziata dal vertice occupato in questo caso dalla Spagna, con il 14,6%. In generale per il cibo la differenza è di circa due punti percentuali, 13,3% contro l'11,1% dell'Ue. Invece la spesa per l'abitazione, sebbene sia il capitolo che nel complesso prevede le maggiori uscite, è sotto la media: il 23,8% della spesa complessiva contro il 24,4% della media Ue (in Danimarca il 29,7%).



I dati non differiscono troppo da quelli relativi al 2010: già all'epoca, infatti, la spesa degli italiani per abbigliamento, calzature e arredamento risultava essere sopra la media. Tuttavia se si guarda ai consumi effettivi individuali si scopre che gli italiani non sono poi così propensi a spendere più di altri cittadini europei.



In una precedente indagine sempre l'Eurostat – dati che si riferiscono ancora al 2015 – osservava che i livelli più alti sono stati registrati in Lussemburgo e Germania, dove i consumi effettivi pro-capite sono stati rispettivamente superiori alla media europea del 37% e di oltre il 20%. A seguire Austria, Danimarca, Belgio, Finlandia, Regno Unito, Francia, Olanda e Svezia, con valori compresi tra il 10 e il 20% sopra la media Ue. Al contrario nel nostro paese i consumi individuali effettivi sono stati inferiori del 10% alla media.