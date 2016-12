L’importanza di investire nella banda ultra larga

Il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ha ribadito che l'estensione della banda ultra larga è tra gli obiettivi strategici del governo. Non potrebbe essere altrimenti. Del resto tanti sono i vantaggi – non solo economici – offerti dalla banda ultra larga, ad oggi ancora scarsamente diffusa nel nostro Paese.

Un ritardo che il nostro Paese intende colmare al più presto: la Strategia italiana per la banda ultra larga, presentata nel novembre scorso, prevede – attraverso investimenti per 6 miliardi di euro pubblici e 2 miliardi privati – la copertura per l'85% della popolazione con connettività di almeno 100 mbps e di almeno 30 mbps per il restante 15% entro il 2020.