L'importanza del sistema produttivo culturale per l'economia

Esiste una voce di spesa sulla quale sarebbe opportuno investire di più: la cultura. Nei giorni scorsi lo hanno ribadito il presidente della Camera, Laura Boldrini, e il commissario Straordinario per la Revisione della Spesa, Carlo Cottarelli. Entrambi hanno sottolineato l'importanza della cultura per il nostro Paese, dove il Sistema produttivo culturale – specie nelle sue componenti tradizionali, come il patrimonio storico-artistico, le performing art e l'intrattenimento – ha dimostrato una maggiore resistenza alle difficoltà della crisi economica.