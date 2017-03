L’importanza degli investimenti per la ripresa globale

Secondo la Congiuntura Flash del Centro Studi Confindustria la chiave della ripresa sono gli investimenti che, come spiegano da Viale dell’Astronomia, fungono da legame tra la produzione dell’industria manifatturiera e il commercio mondiale, previsti entrambi in ripresa nell’anno in corso.



Il commercio globale, per esempio, nel primo trimestre del 2017 è aumentato dell’1,2%, accelerando rispetto al +1,1% del quarto trimestre e mettendo a segno l’aumento più marcato degli ultimi due anni e mezzo. Contributi positivi sono giunti dalla crescita delle importazioni statunitensi (+2% tra il terzo ed il quarto trimestre del 2016) e di quelle dei Paesi emergenti asiatici (+3,1% nello stesso periodo).



Per quanto riguarda invece la produzione industriale, il CSC parla di un aumento di quella di beni d’investimento pari al +1,4% tra il quarto trimestre del 2016 ed il primo del 2017 – la prima dell’ultimo biennio – e di un +2,1% per quella di beni intermedi (che costituiscono oltre il 50% del commercio estero globale).



A fare da collante tra i due indicatori, come anticipato, sono gli investimenti. Negli Stati Uniti quelli fissi lordi hanno infatti registrato un +0,8% a gennaio. Per l’Eurozona, l’indicatore anticipatore di Confindustria parla dell’aumento maggiore degli ultimi 8,5 anni (solo in Italia nel 2016 gli investimenti in macchinari e mezzi di trasporto sono aumenti del 7,6%).



Situazione a due velocità invece per i Bric: se in Cina e in India si registra un aumento dell’1,3% e del 5,4% tra l’inizio del 2014 e la fine del 2016, in Russia e Brasile si è registrato un -10% ed un -29,7%.